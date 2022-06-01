Путин поздравил победителей XXII Азиатской олимпиады по физике

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победителям XXII Азиатской олимпиады по физике Максиму Пермякову, Олегу Калашникову, Вадиму Ерину. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Искренне рад, что вы уверенно опередили соперников из разных стран, продемонстрировали глубокие, фундаментальные знания, исключительную самоотдачу, умение бороться до конца и побеждать», – приводятся слова российского лидера.

Он также передал особые слова признательности родителям чемпионов, а также тренерам и наставникам, которые помогли им добиться успеха.

«Прошу передать самые теплые поздравления товарищам по команде, завоевавшим серебряные и бронзовые медали. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», – сказал глава государства.