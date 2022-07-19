Путин поздравил победителей Международной олимпиады по биологии

Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, одержавших победу на Международной олимпиаде по биологии, которая прошла в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Дорогие Яков [Коробицын], Карина [Каримова], Семен [Шмаков] и Назим [Мустафин]! От души поздравляю вас с победой», — сказал глава государства, отметив, что школьники выступили на «отлично», подтвердили свои глубокие знания и блестящую подготовку.

Он выразил уверенность, что этот успех станет большим, вдохновляющим событием для их педагогов, близких, друзей и всех школьников России.

«Убежден, что ваши глубокие знания, целеустремленность и настойчивость и в дальнейшем обязательно будут востребованы, помогут вам достигать личных успехов и приносить пользу родной стране», — подчеркнул Путин.

Российские школьники на Олимпиаде в Ереване завоевали четыре золотые медали. Ученик московского центра педагогического мастерства Яков Коробицын стал абсолютным победителем по количеству набранных баллов.