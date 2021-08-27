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Ру Тат
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27 августа 2021  15:23

Путин поздравил пловчиху Шабалину со вторым золотом токийской Паралимпиады

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Президент России Владимир Путин поздравил пловчиху Валерию Шабалину со вторым золотом и «еще одним триумфом» XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

Президент отметил, что новой победой спортсменка убедительно подтвердила лидерские, чемпионские качества.

«Столь блистательный успех — большая, по-настоящему заслуженная награда за Ваше мастерство, потрясающее трудолюбие и целеустремленность», — написал Путин, пожелав ей новых достижений.

Шабалина одержала победу в плавании на дистанции 200 м вольным стилем. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды. В среду, 25 августа, спортсменка завоевала золото в соревнованиях по плаванию на 100 метров баттерфляем среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Ее победа стала первой в российской копилке токийских паралимпийских медалей, о чем сообщало ИА «Татар-информ». 

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