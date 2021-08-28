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28 августа 2021  15:50

Путин поздравил пловца Жданова с золотом Паралимпиады в комплексном плавании

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Президент России Владимир Путин поздравил победителя XVI Паралимпийских летних игр в Токио Романа Жданова с триумфом на соревнованиях. Телеграмма опубликована на портале Кремля. 

«От души поздравляю Вас с победой на дистанции 150 метров в комплексном плавании и завоеванием второй золотой медали XVI Паралимпийских летних игр», — сказал глава государства. 

Путин отметил, что Жданов снова установил мировой рекорд и подтвердил свои выдающиеся спортивные и бойцовские качества. По словам Президента, такой успех возможен лишь благодаря исключительному трудолюбию, целеустремленности и несгибаемому характеру спортсмена.

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