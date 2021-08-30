Путин поздравил пловца Богдана Мозгового с золотом Паралимпиады в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил пловца Богдана Мозгового, который стал паралимпийским чемпионом в дисциплине 100 метров на спине. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

«В честной борьбе с сильными, достойными соперниками вы показали отличный результат, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета», — говорится в поздравительном адресе.

Путин подчеркнул, что победа Мозгового — очередное доказательство того, что российская паралимпийская сборная по плаванию — один из признанных мировых лидеров. В заключение он пожелал спортсмену удачи и всего самого доброго.