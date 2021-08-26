news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
26 августа 2021  20:40

Путин поздравил пловца Андрея Калину с золотом Паралимпиады на 100-метровке брассом

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Андрею Калине — пловцу, который завоевал сегодня золото Паралимпиады в Токио на 100-метровке брассом. Поздравительный адрес опубликован пресс-службой Кремля.

«Поздравляю вас с отличным выступлением на XVI Паралимпийских летних играх в Токио», — обратился к спортсмену глава государства.

Путин отметил, что эта победа — результат долгих тренировок, упорного и самоотверженного труда, «заслуженная награда за ваше мастерство и волю к победе».

В заключение Президент России пожелал спортсмену новых успехов.

#Путин Владимир #Паралимпийские игры
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное