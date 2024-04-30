Путин поздравил педагогов и студентов Морского университета Ушакова с 50-летием вуза

Президент РФ Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова с 50-летием со дня образования вуза. Поздравительный адрес опубликован на сайте Кремля.

"Ваш университет по праву считается одним из признанных лидеров в сфере подготовки квалифицированных специалистов для гражданского и торгового флота — будущих работников судоходных компаний, судостроителей, ученых-гидрографов», — подчеркнул глава государства в телеграмме.

По словам Путина, сотрудники, студенты и аспиранты вуза открыты для перспективных идей и начинаний, активно осваивают современные цифровые технологии и инновационные образовательные платформы. Успехами в науке и учебе они поддерживают престиж университета, убежден Президент.

Постановление Совета министров СССР о создании Новороссийского высшего инженерного морского училища, которое с декабря 2011 года стало ГМУ имени Ушакова, было подписано 30 апреля 1974-го. Работать вуз начал с 1 сентября 1975-го.