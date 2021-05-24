Путин поздравил Патриарха всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства



Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Президента РФ.



«Многолетнее ответственное служение, забота о благополучии граждан России, укреплении традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали Вам искреннее, безграничное уважение и в нашей стране, и за ее пределами» — говорится в телеграмме.



Также Президент РФ поблагодарил Патриарха Кирилла за усилия, направленные на просвещение и благотворительность, за внимание к развитию межрелигиозного диалога, соработничеству церкви и государства.