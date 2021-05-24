news_header_top_970_100
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  11:20

Путин поздравил Патриарха всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства

news_top_970_100


 Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Президента РФ. 
 
«Многолетнее ответственное служение, забота о благополучии граждан России, укреплении традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали Вам искреннее, безграничное уважение и в нашей стране, и за ее пределами» — говорится в телеграмме. 
 
Также Президент РФ поблагодарил Патриарха Кирилла за усилия, направленные на просвещение и благотворительность, за внимание к развитию межрелигиозного диалога, соработничеству церкви и государства.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное