Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Президента РФ.
«Многолетнее ответственное служение, забота о благополучии граждан России, укреплении традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали Вам искреннее, безграничное уважение и в нашей стране, и за ее пределами» — говорится в телеграмме.
Также Президент РФ поблагодарил Патриарха Кирилла за усилия, направленные на просвещение и благотворительность, за внимание к развитию межрелигиозного диалога, соработничеству церкви и государства.
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Путин поздравил Патриарха всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства
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