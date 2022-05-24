Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

В ходе телефонного звонка Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства по телефону поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства», — сказано в сообщении.

Сегодня православные чествуют память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших в IX веке славянскую азбуку — глаголицу (кириллица сменила ее позднее). Именно 24 мая и является днем тезоименитства патриарха Кирилла.