news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Религия
24 мая 2022  17:21

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

news_top_970_100

В ходе телефонного звонка Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства по телефону поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства», — сказано в сообщении.

Сегодня православные чествуют память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших в IX веке славянскую азбуку — глаголицу (кириллица сменила ее позднее). Именно 24 мая и является днем тезоименитства патриарха Кирилла.

#Владимир Путин #патриарх Кирилл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100