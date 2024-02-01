news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 1 февраля 2024 10:39

Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием интронизации

Скопировать ссылку
Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием интронизации
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства поздравил предстоятеля Русской православной церкви с 15-й годовщиной интронизации, сообщает пресс-служба Кремля.

«Спасибо большое вам. Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государственных отношений благодаря чему удалось достичь того, чего в прошлом даже и представить невозможно было», — ответил патриарх.

Он напомнил, что за эти годы в России открыты новые епархии, храмы и монастыри. Развернута широкая работа с молодежью и детьми.

Патриарх Кирилл поблагодарил Владимира Путина за поддержку граждан России, а также в целом за помощь РПЦ как институции.

#Религия #Владимир Путин #патриарх Кирилл
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2