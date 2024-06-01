Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения, — говорится в тексте. — Мы за то, чтобы эти отношения и впредь успешно развивались на благо народов обеих стран».

Также стороны провели телефонный разговор, в котором обсудили вопросы двусторонней повестки.