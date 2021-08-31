Путин поздравил паралимпийских спортсменов, победивших в эстафете по плаванию

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму паралимпийским спортсменам Ильнуру Гарипову, Анне Крившиной, Дарье Пикаловой и Владимиру Сотникову, победившим в эстафете по плаванию на 4×100 метров вольный стиль, микст. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что победа в эстафете — это всегда командная сплоченность и бойцовский настрой.

«Эти спортивные качества помогли вам одолеть сильных соперников, показать великолепный результат и установить паралимпийский рекорд в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Молодцы! Так держать! И, конечно, особые слова благодарности вашим тренерам и наставникам. Их по-настоящему подвижнический труд — одно из главных слагаемых вашего успеха», — сказал Президент.

Ранее Путин поздравил паралимпийского велогонщика Михаила Асташова с победой в дисциплине шоссе, о чем сообщал «Татар-информ».