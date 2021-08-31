Путин поздравил паралимпийца Дмитрия Сафронова с золотом Игр и мировым рекордом

Президент России Владимир Путин поздравил бегуна Дмитрия Сафронова с золотой медалью Паралимпийских игр в Токио. Напомним, спортсмен занял первое место в классе Т35, установив мировой рекорд на дистанции 100 метров.

«Вы одержали уверенную победу на 100-метровой дистанции, завоевали золотую медаль XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Ваш личный вклад в укрепление позиций нашей сборной на этих престижных соревнованиях имеет огромное значение и достоин самого глубокого признания», — отмечается в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Кремля.

В заключение он пожелал спортсмену новых достижений и успехов.

Сафронов преодолел 100-метровку за 11,39 секунды, установив мировой рекорд. Предыдущим рекордсменом также был россиянин – Артем Калашян, на этот раз ставший бронзовым призером Паралимпиады.

Участниками соревнований в классе Т35 являются спортсмены с нарушением координации.