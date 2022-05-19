Владимир Путин поздравил Палату молодых законодателей с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравление членам Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по случаю 10-летия со дня ее образования. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что за эти годы молодежная палата объединила многих целеустремленных, деятельных молодых профессионалов из регионов России, продемонстрировав свой потенциал и умение эффективно решать поставленные задачи.

«Особое внимание уделялось предложениям в сфере обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан. Были инициированы и поддержаны сенаторами содержательные поправки к целому ряду законопроектов, в том числе к таким значимым, как „О молодежной политике“ и „О государственной социальной помощи“, что позволило оказывать адресную, востребованную поддержку молодежным и детским общественным объединениям, а также детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», — сказал Путин.

Он напомнил, что важнейшим направлением работы палаты является подготовка кадров для федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти и для муниципальных образований.

«Отмечу также весомый вклад молодых законодателей в укрепление и популяризацию лучших традиций отечественного парламентаризма, его научных идей и практических наработок», — подчеркнул Президент России.