Путин поздравил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата с 75-летием

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного мероприятия, посвященного 75-летию учреждения Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Создание ОВЦС открыло новые широкие возможности для плодотворной миротворческой, просветительской деятельности Русской православной церкви, обеспечило ее успешное взаимодействие с другими поместными православными церквями, с представителями иных религий, с государственными институтами, общественными организациями», — говорится в сообщении.

По его словам, масштабная неустанная работа по укреплению духовных и культурных связей с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, заслуживает самой глубокой признательности.

«Важно, что сегодня Отдел внешних церковных связей Московского патриархата с честью продолжает традиции ответственного служения, активно участвует в реализации востребованных, социально значимых, благотворительных инициатив, вносит весомый, серьезный вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества. Желаю вам доброго здоровья и успехов в многотрудной и благородной работе», — заключил Президент РФ.

ОВЦС был образован Священным Синодом Русской Православной Церкви 4 апреля 1946 года.