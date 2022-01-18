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Ру Тат
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Официальная хроника
18 января 2022  20:23

Путин поздравил Ортегу с переизбранием на пост Президента Никарагуа

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Президент России Владимир Путин поздравил Даниэля Ортегу с переизбранием на пост Президента Никарагуа и состоявшимся на прошлой неделе вступлением в должность. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подтвердил поддержку усилий Правительства Никарагуа по обеспечению национального суверенитета, а также готовность и далее содействовать социально-экономическому развитию страны.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области транспорта и сельского хозяйства. Особо отмечено эффективное взаимодействие по борьбе с Covid-19, включая поставки российских вакцин от коронавируса и их совместное производство на территории республики.

#Владимир Путин
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