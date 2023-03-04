Путин поздравил один из старейших театров Москвы — Моссовета — со 100-летием

Театр Моссовета — это место, где царит дух свободы, созидания и смелого художественного поиска. За 100 лет существования он видел множество громких премьер, больших и незабываемых событий, заявил Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив с вековым юбилеем театра.

«В эти юбилейные дни мы отдаем дань глубокого признания блестящей плеяде выдающихся режиссеров, актеров, прославивших родной театр в нашей стране и далеко за ее пределами», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин подчеркнул, что соединение наследия многих поколений предшественников и новых неординарных идей до сих пор притягивает в театр Моссовета даже для самых взыскательных зрителей.