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Путин поздравил один из старейших театров Москвы — Моссовета — со 100-летием
Театр Моссовета — это место, где царит дух свободы, созидания и смелого художественного поиска. За 100 лет существования он видел множество громких премьер, больших и незабываемых событий, заявил Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив с вековым юбилеем театра.
«В эти юбилейные дни мы отдаем дань глубокого признания блестящей плеяде выдающихся режиссеров, актеров, прославивших родной театр в нашей стране и далеко за ее пределами», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
Путин подчеркнул, что соединение наследия многих поколений предшественников и новых неординарных идей до сих пор притягивает в театр Моссовета даже для самых взыскательных зрителей.
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