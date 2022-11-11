Путин поздравил Геннадия Красникова с назначением новым президентом РАН

Президент России Владимир Путин поздравил нового руководителя Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова с вступлением в должность. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Геннадий Яковлевич, прежде всего поздравляю вас с избранием президентом Академии наук. Это важнейшее старейшее объединение наших ведущих институтов, ученых», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что ему очень хотелось бы, чтобы под новым руководством академия играла все более и более важную роль в развитии народного хозяйства, в совершенствовании системы обороноспособности государства.

«В общем, по всем направлениям — и по гуманитарным наукам, и по естественным наукам, само собой разумеется», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что в своей новой должности Красников по-прежнему остается ведущим специалистом по микроэлектронике – одному из важнейших для России направлений.