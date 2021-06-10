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10 июня 2021  17:03

Путин поздравил нового Президента Монголии с победой на выборах

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Ухнагийн Хурэлсуху, победившему на прошедших выборах Президента Монголии. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Председатель правящей Монгольской народной партии получил в свою поддержку более 776 тысяч голосов. 

«Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет», — отметил российский лидер. 

Путин также выразил надежду на то, что деятельность Хурэлсуху благоприятно скажется на развитии отношений и упрочнении стратегического партнерства России и Монголии.

#поздравление #владимир путин #монголия
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