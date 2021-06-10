Путин поздравил нового Президента Монголии с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Ухнагийн Хурэлсуху, победившему на прошедших выборах Президента Монголии. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Председатель правящей Монгольской народной партии получил в свою поддержку более 776 тысяч голосов.

«Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет», — отметил российский лидер.

Путин также выразил надежду на то, что деятельность Хурэлсуху благоприятно скажется на развитии отношений и упрочнении стратегического партнерства России и Монголии.