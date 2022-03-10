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Политика
10 марта 2022  17:40

Путин поздравил нового Президента Кореи с избранием

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Юн Сок Ёлю по случаю его избрания на пост нового главы Республики Корея. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Российской Федерацией и Республикой Корея накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных сферах, взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня», – приводятся слова российского лидера.

Он отметил, что рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних отношений России и Кореи в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. 

 

#Владимир Путин #поздравительная телеграмма
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