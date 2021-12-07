Путин поздравил нового канцлера Австрии со вступлением в должность

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу Нехаммеру по случаю вступления в должность федерального канцлера Австрии. Текст опубликовал посол России в Австрии Дмитрий Любинский в своем Facebook.

«В России ценят конструктивные отношения с Австрией, имеющие весьма богатую историю. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе Правительства будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Это, несомненно, отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочнения стабильности и безопасности на европейском континенте», — говорится в телеграмме главы государства.

Путин также пожелал Нехаммеру успехов на высоком государственном посту, крепкого здоровья и благополучия.

4 декабря бывший глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП) и кандидатом на пост нового канцлера страны. Это произошло после того, как Себастьян Курц, занимавший эту должность ранее, заявил, что покидает свой пост.