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Официальная хроника
29 декабря 2022  19:26

Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность Премьера Израиля

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху с вступлением в должность Премьер-министра Израиля. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

«В России высоко ценят Ваш личный многолетний вклад в упрочение дружественных отношений между нашими странами.», – сказал глава государства.

Он выразил надежду на то, что новое правительство продолжит линию на развитие конструктивного сотрудничества двух стран во всех сферах на благо народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока.

 

#Владимир Путин
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