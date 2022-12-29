Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность Премьера Израиля

Президент РФ Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху с вступлением в должность Премьер-министра Израиля. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В России высоко ценят Ваш личный многолетний вклад в упрочение дружественных отношений между нашими странами.», – сказал глава государства.

Он выразил надежду на то, что новое правительство продолжит линию на развитие конструктивного сотрудничества двух стран во всех сферах на благо народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока.