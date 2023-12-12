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Путин поздравил нейрохирурга Александра Коновалова с 90-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил нейрохирурга, академика РАН Александра Коновалова с 90-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Вы пользуетесь исключительным, непререкаемым авторитетом как выдающийся учёный и опытный клиницист, талантливый педагог и наставник», – сказал глава государства.
Он отметил, что с именем и плодотворной деятельностью Коновалова связывают передовые достижения в одной из приоритетных сфер медицины – нейрохирургии. Путин подчеркнул, что специалисты в области медицины и тысячи пациентов искренне благодарны нейрохирургу за его высочайший профессионализм, внимательное и доброе отношение, а также поистине подвижнический и милосердный труд.
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