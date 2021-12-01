Путин поздравил Назарбаева с тридцатилетием победы на первых выборах в Казахстане

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Нурсултана Назарбаева с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Нурсултана Назарбаева с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента Республики Казахстан», — говорится в тексте.

Ранее Президент России направил Назарбаеву поздравительную телеграмму. Путин отметил, что под его руководством Казахстан добился впечатляющих успехов во многих областях, заслужил высокий авторитет на мировой арене, а также глава государства оценил личный вклад Назарбаева в построение и развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

«Искренне дорожу нашими добрыми отношениями и рассчитываю на продолжение товарищеского общения с Вами», — добавил Владимир Путин.