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1 октября 2021  10:16

Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву с днем рождения

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравление артистке Московского академического театра сатиры, народной артистке СССР Вере Васильевой по случаю ее дня рождения. Текст телеграммы был опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что артистка по праву принадлежит к числу деятелей отечественной культуры, которые внесли большой личный вклад в сохранение и развитие театральных, кинематографических традиций при помощи выдающихся творческих качеств, артистизма и большой созидательной энергии. Она среди тех, кто установил высочайшую планку актерского мастерства для следующих поколений артистов, подчеркнул Путин. 

«Желаю Вам, уважаемая Вера Кузьминична, здоровья, благополучия и всего наилучшего», – приводятся слова главы государства в тексте телеграммы.

#поздравление #Владимир Путин #московский театр сатиры
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