Путин поздравил народную артистку Неёлову с 75-летием

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке РСФСР Марине Неёловой по случаю ее 75-летия. Текст был опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемая Марина Мстиславовна! Примите мои поздравления с юбилейным Днём рождения», -приводятся слова главы государства .

Российский лидер назвал артистку человеком необыкновенного обаяния и таланта.

«Вы связали свою жизнь со служением искусству. На сцене знаменитого „Современника“, других ведущих театров страны, в кинематографе Ваша проникновенная игра захватывает зрителей, заставляет их сопереживать, испытывать самые глубокие чувства», — отметил он, добавив, что Неёлова и дальше продолжает радовать поклонников яркими работами.

Российская актриса снялась во множестве фильмов, таких как «Принц и Нищий», «Сломанная подкова», «Тень», «Дамы приглашают ковалеров» и других. Она также завоевала массу пристижных наград, включая ордена Дружбы и Почета и орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.