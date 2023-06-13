Путин поздравил народного артиста Сергея Маковецкого с 65-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю 65-летия артиста Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народного артиста РФ Сергея Маковецкого.

«Вы добились успеха на творческом поприще, покорили зрителей самобытным талантом, высочайшим классом актерского мастерства, разнообразием блистательно сыгранных ролей и, конечно, преданным, подвижническим служением избранному делу», — сказано в опубликованном на сайте Кремля тексте.

Российский лидер также пожелал артисту доброго здоровья, вдохновения и новых работ.

Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. В 1980 году он окончил Театральное училище, был зачислен в труппу театра имени Евгения Вахтангова. Дебютировал в спектакле «Старинные водевили», где сыграл Карпа Полуду. В Театре имени Евгения Вахтангова исполнил роли в спектаклях «Уроки мастера», «Государь ты наш, батюшка...», «Отелло», «Ревизор» и во многих других.