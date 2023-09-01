Путин поздравил народного артиста России Сергея Гармаша с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Сергея Гармаша с 65-летием. По случаю юбилея глава государства направил артисту поздравительную телеграмму.

«Яркий артистический темперамент, мастерство и преданность избранному делу помогли Вам добиться профессионального успеха, стать одним из наиболее популярных и востребованных российских актеров», – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что все искренние и глубокие творческие работы артиста по праву заслужили признание коллег и народную любовь.

Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне.Окончил Днепропетровское государственное театральное училище. С 1984 по 2020 год служил в театре «Современник» в Москве. Первую роль в кино сыграл в 1984 году в драме Алексея Симонова «Отряд». Известен также своими ролями в сериалее «Каменская», военной драме «Свои», мюзикле «Стиляги» и многих других. Он также исполнил роль садовника в комедии «Чебурашка», которая вошла в десятку самых кассовых фильмов в мировом прокате за 2023 год.