Путин поздравил Национальную родительскую ассоциацию с 10-летием

За 10 лет работы Национальная родительская ассоциация объединила множество родителей, педагогов, методистов, экспертов и других специалистов в различных отраслях. Она стала надежным партнером государства в охране здоровья детей, повышении статуса семьи и совершенствовании образования. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, поздравляя участников съезда ассоциации.

«Особого признания заслуживает многогранная деятельность НРА, направленная на патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у молодежи уважения к нашему уникальному историческому, духовному, культурному наследию, к славному прошлому родного края, к ратным подвигам и трудовым свершениям предков», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин подчеркнул, что семья остается основой основ, в которой закладываются мировоззрение, личные качества, общественная и жизненная позиция человека. Поэтому залогом будущего каждого ребенка и всего общества являются ответственное родительство крепкие семьи.