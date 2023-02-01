Путин поздравил «Национальную Медиа Группу» с 15-летием

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам «Национальной Медиа Группы» по случаю 15-летия ее создания. Она опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшее время ваша компания значительно укрепила свой технологический, творческий потенциал, многое сделала для развития и повышения конкурентоспособности отечественных СМИ. И сегодня благодаря профессионализму коллектива, грамотным управленческим решениям и эффективной инвестиционной политике она по праву считается одним из лидеров российского медиарынка», — заявил глава государства.

По мнению Путина, работники медиахолдинга неизменно нацелены на результат: они запускают разнообразные интересные проекты, создают новые современные сервисы и расширяют аудиторию.

«Особо отмечу то внимание, которое вы уделяете реализации востребованных общественных, благотворительных, спортивных инициатив, на деле демонстрируя пример социальной ответственности», — добавил он.

Медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» был создан в 2008 году. Сегодня он объединяет активы таких участников российского медиарынка, как ОАО «Первый канал», телеканал РЕН ТВ, телерадиокомпания «Петербург — Пятый канал», газета «Известия», газета «Спорт-экспресс», «Metro-Петербург», радиостанция «Русская служба новостей», «Арт пикчерс вижн».