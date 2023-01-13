Путин поздравил Московскую государственную академию хореографии с 250-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравил коллектив Московской государственной академии хореографии с 250-летием ее создания. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

Глава государства напомнил, что это событие будет отмечаться по всей России. Он поблагодарил коллектив за воспитание артистов, педагогов и хореографов, воспитание в них высоких канонов исполнительского мастерства, поддержание славы российского балета.

«Важно, что нынешний коллектив Московской государственной академии хореографии с глубоким уважением относится к богатой истории своей alma mater, уникальному творческому, идейному наследию предшественников. В стенах академии, на кафедрах и факультетах, в репетиционных классах и учебном театре, работают опытные преподаватели и наставники, совершенствуется научно-методическая база, уделяется приоритетное внимание внедрению современных образовательных программ», — говорится в поздравительном адресе.