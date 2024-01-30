Путин поздравил «Мосфильм» с вековым юбилеем

«Мосфильм» славится своей богатой историей, громкими именами и кинолентами, которые стали признанными шедеврами не только отечественного, но и мирового искусства. Об этом, поздравляя коллектив и ветеранов киноконцерна с его 100-летием, заявил Президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что «Мосфильм» является одной из старейших киностудий в стране.

«Отрадно, что нынешнее поколение мосфильмовцев бережно хранит и развивает замечательные традиции своих предшественников, воплощает в жизнь смелые новаторские идеи и замыслы, достойно служит российской культуре», — отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.