Путин поздравил молодоженов, среди участников — пары из Татарстана

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8 июля 2025 года Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к участникам и гостям второго Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.

В приветствии глава государства отметил, что фестиваль стал заметным и тёплым событием, быстро обрёл популярность и свои традиции. Он пожелал новобрачным взаимопонимания, уважения и бережного отношения к семейным ценностям, переданным от предков — почитания старших, заботы о детях и святости материнства.

Фестиваль проходит с 8 по 10 июля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В программе — лекции, выставки, концерты и мастер-классы. Ключевым моментом станет передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России», привезённого из Мурома — родины Петра и Февронии.

В этом году более 200 пар вступают в брак в рамках фестиваля, в том числе молодожёны из Татарстана.

Алмаз Ситдиков и Алия Гафиятуллина отметили, что для них важны семейные традиции. Алмаз — деревенский житель и тракторист из многодетной семьи, Алия, выросшая в городе, с готовностью приняла уклад будущей семьи.

Артём Кандалин и Мария Рачкова познакомились случайно в самолёте и с тех пор не расставались. Артём переехал к Марии в Казань после выхода на пенсию, и пара строит планы на совместную жизнь и путешествия.