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Официальная хроника
3 июня 2022  15:45

Путин поздравил митрополита Корнилия с 75-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил Предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви, митрополита Московского и всея Руси Корнилия с 75-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

«Ваша плодотворная деятельность, направленная на сбережение самобытной культуры, исторических и духовных традиций старообрядчества, достойна самого глубокого признания», — сказал глава государства.

По его словам, митрополит Корнилий искренне заботится об укреплении морально-нравственных устоев в обществе и воспитании подрастающего поколения. Президент отметил особый вклад юбиляра в развитие конструктивного диалога между Русской православной старообрядческой церковью и государством, а также другими религиозными объединениями.

#Владимир Путин #митрополит #поздравление
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