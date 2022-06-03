Путин поздравил митрополита Корнилия с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви, митрополита Московского и всея Руси Корнилия с 75-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваша плодотворная деятельность, направленная на сбережение самобытной культуры, исторических и духовных традиций старообрядчества, достойна самого глубокого признания», — сказал глава государства.

По его словам, митрополит Корнилий искренне заботится об укреплении морально-нравственных устоев в обществе и воспитании подрастающего поколения. Президент отметил особый вклад юбиляра в развитие конструктивного диалога между Русской православной старообрядческой церковью и государством, а также другими религиозными объединениями.