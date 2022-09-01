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Ру Тат
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Официальная хроника
1 сентября 2022  11:17

Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

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Президент России Владимир Путин поздравил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с Днем независимости республики. Телеграмма размещена на сайте Кремля. 

Глава российского государства отметил, что Узбекистан добился общепризнанных успехов в экономической и социальной области и пользуется высоким авторитетом на мировой арене.

«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества», — сказал Путин. 

Он выразил убежденность в том, что совместными усилиями две страны обеспечат дальнейшее наращивание взаимовыгодных двусторонних связей — это отвечает интересам дружественных народов РФ и Узбекистана и идет в русле упрочения стабильности в Центральноазиатском регионе.

#Владимир Путин
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