Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Президент России Владимир Путин поздравил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с Днем независимости республики. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что Узбекистан добился общепризнанных успехов в экономической и социальной области и пользуется высоким авторитетом на мировой арене.

«Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества», — сказал Путин.

Он выразил убежденность в том, что совместными усилиями две страны обеспечат дальнейшее наращивание взаимовыгодных двусторонних связей — это отвечает интересам дружественных народов РФ и Узбекистана и идет в русле упрочения стабильности в Центральноазиатском регионе.