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Ру Тат
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1 сентября 2021  10:22

Путин поздравил Мирзиёева с 30-летием провозглашения независимости Узбекистана

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С 30-летием провозглашения независимости Узбекистана поздравил Президент России Владимир Путин главу республики Шавката Мирзиёева. Поздравительный адрес опубликован на сайте Кремля. 

Путин отметил, что Узбекистан «уверенно продвигается по пути экономического и социального развития». Кроме того, страна, по словам российского лидера, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах.

Для России имеет большое значение укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, подчеркнул Президент РФ.

#узбекистан #владимир путин
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