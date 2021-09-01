Путин поздравил Мирзиёева с 30-летием провозглашения независимости Узбекистана

С 30-летием провозглашения независимости Узбекистана поздравил Президент России Владимир Путин главу республики Шавката Мирзиёева. Поздравительный адрес опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что Узбекистан «уверенно продвигается по пути экономического и социального развития». Кроме того, страна, по словам российского лидера, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах.

Для России имеет большое значение укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, подчеркнул Президент РФ.