Путин поздравил Мирзиёева с 30-летием дипломатических отношений между РФ и Узбекистаном

Президент РФ Владимир Путин поздравил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с 30-летней годовщиной установления дипломатических отношений между государствами. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими государствами <...> Убежден, что мы будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнерство и союзничество», – сказал Путин.

По словам российского лидера, партнерство с Узбекистаном, несомненно, отвечает интересам дружественных народов и обеспечивает мир и стабильность в Центральной Азии.

Президент отметил, что за прошедшие десятилетия Россия и Узбекистан накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества по всем направлениям, наладили конструктивное взаимодействие в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур, а также скоординировали усилия в противостоянии угрозам и вызовам региональной безопасности.