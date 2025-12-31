news_header_top
Общество 31 декабря 2025 08:00

Путин поздравил Минниханова с наступающим Новым годом

Фото: rais.tatarstan.ru

Президент России Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с наступающим Новым годом.

«Мы всегда с особым волнением и надеждой ждем этот светлый праздник, стремимся разделить его теплоту с родными и близкими людьми, с товарищами и друзьями. Искренне верим, что наши добрые мечты и помыслы обязательно сбудутся, а наступающий год принесет перемены к лучшему», – говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства пожелал лидеру республики здоровья и успехов.

