Путин поздравил Минниханова с Днем России: «Равняемся на традиции патриотизма»

фото: "Татар-Информ"

Президент РФ Владимир Путин поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем России.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что на протяжении столетий наши предки верно служили Отечеству. Своими трудовыми свершениями, ратными подвигами талантом и вдохновением они созидали великую державу.

«И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине», - пишет Путин.

Он также выразил уверенность в том, что, сохраняя связь времен и поколений, верность своим корням и истокам, Россия обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания.

«Желаю Вам успехов и всего самого доброго», - написал в завершении Путин.