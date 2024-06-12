Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил Минниханова с Днем России: «Равняемся на традиции патриотизма»
Президент РФ Владимир Путин поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем России.
В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что на протяжении столетий наши предки верно служили Отечеству. Своими трудовыми свершениями, ратными подвигами талантом и вдохновением они созидали великую державу.
«И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине», - пишет Путин.
Он также выразил уверенность в том, что, сохраняя связь времен и поколений, верность своим корням и истокам, Россия обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания.
«Желаю Вам успехов и всего самого доброго», - написал в завершении Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»