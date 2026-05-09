Путин поздравил Минниханова с Днем Победы

Президент России Владимир Путин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством сыновьей гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к Родине, личной сопричастности к ее судьбе», – выразил уверенность глава государства.

Владимир Путин также пожелал Рустаму Минниханову «успехов и всего наилучшего».