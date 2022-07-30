Путин поздравил Минниханова с 30-летием Всемирного конгресса татар

Президент России Владимир Путин поприветствовал Президента Татарстана Рустама Минниханова и делегатов VIII съезда Всемирного конгресса татар по случаю его открытия и поздравил их с 30-летием со дня создания конгресса.

Всемирный конгресс татар, объединяющий татарские национально-культурные организации во многих регионах России и зарубежных странах, встречает свой юбилей большими успехами, отметил Путин в поздравительном обращении, опубликованном на сайте Кремля. Сотрудничая с органами государственной власти и общественными организациями, конгресс проводит большую работу по сохранению родного языка, развитию древней, уникальной культуры татарского народа, отметил Президент.

«Сегодня представители татарского народа честно выполняют свой долг перед Родиной, защищают Отечество, демонстрируют выдающиеся достижения в труде, науке, культуре, спорте, других сферах», – говорится в сообщении.

Государство и впредь будет уделять приоритетное внимание вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа многонациональной России, подчеркнул Путин. Востребованные просветительские, информационные проекты, программы и инициативы по созданию культурных и образовательных центров, по его словам, обязательно получат поддержку.

«Уверен, что нынешний конгресс станет ярким событием в жизни Республики Татарстан, внесет свой вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами России», – заключил Президент РФ.

Первый съезд Всемирного конгресса татар, объединяющего 350 национально-культурных общественных организаций, был созван указом Президента Татарстана в июне 1992 года. С тех пор он собирается каждые пять лет.