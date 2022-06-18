Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» поздравил медиков с наступающим профессиональным праздником.

«Поздравляю вас, всех ваших коллег, сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, районных и городских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой помощи, санитарной авиации, военнослужащих медицинской службы с наступающим праздником — Днем медицинского работника», — сказал глава государства.

Отдельно Путин обратился к медперсоналу госпиталей Росгвардии, Минобороны и других силовых структур, отметив, что некоторые из них оказывают помощь людям «под обстрелами на передовой», рискуя своими жизнями.

«Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции [на Украине]!» — добавил российский лидер.

По мнению Путина, работа всего медицинского персонала России — это доблестный и самоотверженный труд. В связи с этим он напомнил о сострадании, мужестве, милосердии и самопожертвовании, которые медики проявили во время пандемии коронавируса.