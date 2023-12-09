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Путин поздравил медиагруппу «Россия сегодня» с 10-летним юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил коллектив Международного информационного агентства «Россия сегодня» с 10-летием создания ИА. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Все эти годы медиагруппа объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно освещают важные события, происходящие в нашей стране и мире», — сказано в документе.
Путин отметил, что коллектив достойно продолжает творческие традиции предшественников — известных корреспондентов, редакторов, переводчиков, публицистов, щедро делится опытом и знаниями с молодыми сотрудниками.
Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа и в дальнейшем будет высоко держать планку качества работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров российского и международного информпространства.
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