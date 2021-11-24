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Официальная хроника
24 ноября 2021  13:06

Путин поздравил Маслякова с 80-летним юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил президента Международного союза КВН Александра Маслякова с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

«И коллеги, и зрители, и дружная команда кавээнщиков по праву считают Вас опытным профессионалом, наделенным огромным запасом творческой, созидательной энергии», — отметил глава государства. 

По его словам, все эти качества помогают президенту КВН на протяжении многих лет стоять у штурвала и направлять такой масштабный проект, как «Клуб веселых и находчивых», который объединил талантливых и увлеченных молодых людей по всему миру.

#КВН #владимир путин #александр масляков
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