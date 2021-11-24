Путин поздравил Маслякова с 80-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил президента Международного союза КВН Александра Маслякова с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«И коллеги, и зрители, и дружная команда кавээнщиков по праву считают Вас опытным профессионалом, наделенным огромным запасом творческой, созидательной энергии», — отметил глава государства.

По его словам, все эти качества помогают президенту КВН на протяжении многих лет стоять у штурвала и направлять такой масштабный проект, как «Клуб веселых и находчивых», который объединил талантливых и увлеченных молодых людей по всему миру.