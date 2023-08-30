Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня отмечает 69-летие. С этим событием его поздравил российский лидер Владимир Путин. В поздравительной телеграмме он подчеркнул, что Лукашенко не только трудится на благо своей страны, но и вносит большой вклад в развитие дружественных связей с Россией.

«Искренне дорожу взаимопониманием, установившимся между нами. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», – говорится в телеграмме Путина.

Он также пожелал Лукашенко здоровья и успехов в государственной деятельности.