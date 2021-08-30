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30 августа 2021  11:54

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

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Сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко исполнилось 67 лет. С днем рождения коллегу поздравил Президент России Владимир Путин. Поздравительный адрес опубликован пресс-службой Кремля.

«Высоко ценим ваши усилия по укреплению союзнических отношений между нашими странами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отметил Путин.

Он выразил уверенность в том, что богатый опыт Лукашенко и в дальнейшем будет служить обеспечению единства и согласия в Беларуси, а также поддержит стабильность и безопасность в стране.

«Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России», — подчеркивается в телеграмме.

Путин считает, что в партнерстве с белорусским коллегой им удастся нарастить связи двух стран на различных направлениях. В заключение Президент РФ пожелал Лукашенко здоровья, благополучия и успехов.

#Путин Владимир #день рождения #Лукашенко Александр
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