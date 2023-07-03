Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко и народ Беларуси с Днем независимости этой страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений», — заявил российский лидер.

По словам Путина, Россия и Беларусь и сегодня вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам. Он выразил уверенность, что получится, планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях и укрепляя институты Союзного государства, преодолеть любые трудности и отстоять законные интересы двух стран на мировой арене.