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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Беларуси
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко и народ Беларуси с Днем независимости этой страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, остаются надежной основой союзнических российско-белорусских отношений», — заявил российский лидер.
По словам Путина, Россия и Беларусь и сегодня вместе противостоят весьма серьезным внешним угрозам и вызовам. Он выразил уверенность, что получится, планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях и укрепляя институты Союзного государства, преодолеть любые трудности и отстоять законные интересы двух стран на мировой арене.
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