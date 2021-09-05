Путин поздравил лучников Кирилла Смирнова и Маргариту Сидоренко с победой в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил российских лучников Кирилла Смирнова и Маргариту Сидоренко с победой на XVI Паралимпийских летних играх в Токио в командных соревнованиях по стрельбе из классического лука в дисциплине микст. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с победой на Паралимпийских играх в Токио. Вы проявили высокое мастерство и выдержку и по праву заняли „золотую“ ступень пьедестала почета. Уверен, этот яркий успех вдохновит вас на новые свершения в жизни и спорте», — сказал глава государства.

Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко в финале победили итальянцев Стефано Травизани и Элизабетту Мийно — 5:4.

Это 36-е золото и 114-я медаль российской сборной на Паралимпиаде-2020.