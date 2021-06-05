Путин поздравил Липецкий театр драмы с вековым юбилеем

Липецкий государственный театр драмы им. Толстого прошел достойный и насыщенный незабываемыми событиями путь. Об этом в поздравительной телеграмме, направленный рабочему коллективу и ветеранам по случаю столетия культурного учреждения, сказал Президент РФ Владимир Путин.

«Он всегда славился замечательной, неповторимой атмосферой созидания, яркими именами режиссеров, актеров, художников и все годы был настоящим центром притяжения для многих поколений жителей и гостей Липецка», — отметил глава государства в поздравлении, размещенном на сайте Кремля.

Героические страницы истории культурного учреждения связаны с Великой Отечественной войной, когда творческие работники, презрев опасность, вместе с концертными бригадами выезжали на передовую, выступали перед ранеными в госпиталях, поддерживали боевой дух и веру солдат в Победу.

По словам Путина, нынешний коллектив театра продолжает традиции преданного служения искусству – они хранят заветы ветеранов сцены, идеи и принципы, участвуют в престижных фестивалях и радуют зрителей интересными премьерами. Президент пожелал им успехов и всего самого доброго.