Путин поздравил лидеров Абхазии и Южной Осетии с годовщиной независимости

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров Абхазии и Южной Осетии Аслана Бжанию и Алана Гаглоева с 15-летием признания их независимости Россией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За прошедшие полтора десятилетия Абхазия добилась значительных успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики», — выразил уверенность Путин в поздравительном адресе, направленном Бжании.

Президент России также заверил, что РФ и в будущем будет помогать абхазскому народу «в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении актуальных экономических и социальных задач». Президенту Абхазии он пожелал крепкого здоровья и успехов, а его согражданам — мира, благополучия и процветания.

В телеграмме же, направленной Президенту Южной Осетии, Путин заметил, что отношения между странами «вышли на уровень союзничества и интеграции». По его оценке, российская сторона уделяет большое внимание планомерной реализации масштабных инфраструктурных проектов.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, а также партнерское взаимодействие на международной арене», — добавил глава российского государства. Коллеге он пожелал крепкого здоровья и успехов, а его согражданам — мира, счастья и благополучия.